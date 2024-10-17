Донорский Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Донорский Афиноген Андреев
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Донорская) Васса Андреева
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Донорская) Агафья Андреева
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Смерть
1795