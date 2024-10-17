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Донорский Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Богородицкий Семен Никитич

Мать: Богородицкая Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Алексеева

Рождение ребёнка
1740

Сын: Донорский Афиноген Андреев

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Донорская) Васса Андреева

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Донорская) Агафья Андреева

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Донорский Иван Андреев

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Донорский Петр Андреев

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Смерть
1795

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