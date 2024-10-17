Неонила Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донорский Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Донорский Афиноген Андреев

Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Донорская) Васса Андреева

Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Донорская) Агафья Андреева

Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Донорский Иван Андреев

Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Донорский Петр Андреев

Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно

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