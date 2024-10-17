Неонила Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Донорский Афиноген Андреев
Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Донорская) Васса Андреева
Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Донорская) Агафья Андреева
Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Донорский Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно