Богородицкая Степанида Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогородицкая Степанида Евдокимовна

Богородицкая Степанида Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородицкий Даниил Семенович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Богородицкая) Матрена Данииловна

Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Богородицкий Фаддей Даниилович

Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Богородицкий Алексей Даниилович

Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Богородицкий Борис Даниилович

Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Богородицкая) Гликерия Данииловна

Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.