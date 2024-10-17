Богородицкая Степанида Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Богородицкая) Матрена Данииловна
Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Богородицкий Фаддей Даниилович
Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Богородицкий Алексей Даниилович
Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Богородицкий Борис Даниилович
Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Богородицкая) Гликерия Данииловна
Отец ребёнка: Богородицкий Даниил Семенович
Смерть
Неизвестно