Богородицкая Агрипина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Алексей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Богородицкая) Татьяна Фаддевна
Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Богородицкая) Анна Фаддевна
Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Богородицкая) Ефимия Фаддевна
Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Богородицкий Павел Фаддевич
Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Богородицкая) Мавра Фаддевна
Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Богородицкая) Мария Фаддевна
Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Богородицкий Иван Фаддевич
Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович
Смерть
Неизвестно