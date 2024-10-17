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Богородицкая Агрипина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Алексей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородицкий Фаддей Даниилович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Богородицкая) Татьяна Фаддевна

Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Богородицкая) Анна Фаддевна

Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Богородицкая) Ефимия Фаддевна

Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Богородицкий Павел Фаддевич

Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Богородицкая) Мавра Фаддевна

Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Богородицкая) Мария Фаддевна

Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Богородицкий Иван Фаддевич

Отец ребёнка: Богородицкий Фаддей Даниилович

Смерть
Неизвестно

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