Чайкин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
21.02.1800
Жена: Чайкина Анна Терентьевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
09.03.1805
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Крещение
10.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1806
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Крещение
18.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Феодора Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
28.02.1810
Сын: Чайкин Поликарп Яковлевич
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
26.02.1812
Дочь: Волкова Агафия Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Крещение
22.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1814
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Манохина Зиновия Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дьякова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Терентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно