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Чайкин Иван Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.07.1814

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1814

Отец: Чайкин Яков Иванович

Мать: Чайкина Анна Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 1834

Жена: Чайкина Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1840
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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