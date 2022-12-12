Чайкин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1814
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1814
Отец: Чайкин Яков Иванович
Мать: Чайкина Анна Терентьевна
Крещение
02.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 1834
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840