Чайкина Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1834
Бракосочетание
09.08.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Манохин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
29.11.1844
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Манохин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Манохин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
14.04.1852
Отец ребёнка: Манохин Федор Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно