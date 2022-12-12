Чайкина Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1834

Муж: Чайкин Иван Яковлевич

Бракосочетание
09.08.1840

Муж: Манохин Федор Ефимович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Манохин Мирон Федорович

Отец ребёнка: Манохин Федор Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1844

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Манохин Федор Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Манохин Антон Федорович

Отец ребёнка: Манохин Федор Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1852

Сын: Манохин Никита Федорович

Отец ребёнка: Манохин Федор Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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