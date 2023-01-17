Манохин Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения?.06.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
?.06.1807
Отец: Манохин Ефим Петрович
Мать: Манохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Манохина София
Бракосочетание
09.08.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.11.1844
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.04.1852
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манохина София
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно