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Манохин Федор Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1807

Отец: Манохин Ефим Петрович

Мать: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Манохин Иван Федорович

Мать ребёнка: Манохина София

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.08.1840

Жена: Чайкина Евдокия Алексеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Манохин Мирон Федорович

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1844

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Манохин Антон Федорович

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1852

Сын: Манохин Никита Федорович

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина София

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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