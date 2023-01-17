Манохин Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения19.10.1777
Дата смерти?.10.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1777
Крещение
26.10.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники | Матфей Поросонков | Федора Казначеева жена Евдокия Ерофеева
Рождение ребёнка
15.05.1799
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1800
Дочь: Агафия Ефимовна
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Крещение
07.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1804
Дочь: Пелагия Ефимовна
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Крещение
21.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Петра Голицына жена Дария
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1806
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Крещение
17.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1807
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1810
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1820
Сын: Манохин Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манохина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
?.10.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпет
Смерть
?.10.1821