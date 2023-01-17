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Манохин Ефим Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.10.1777

Дата смерти

?.10.1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1777

Отец: Манохин Петр Пантелеймонович

Мать: Манохина Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.10.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники | Матфей Поросонков | Федора Казначеева жена Евдокия Ерофеева
Рождение ребёнка
15.05.1799

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1800

Дочь: Агафия Ефимовна

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1804

Дочь: Пелагия Ефимовна

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Петра Голицына жена Дария
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1806

Сын: Манохин Ульян Ефимович

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1807

Сын: Манохин Федор Ефимович

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1810

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Манохин Платон Ефимович

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1820

Сын: Манохин Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
?.10.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпет
Смерть
?.10.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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