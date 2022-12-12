Манохина Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти09.09.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Манохин Петр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
19.10.1777
Отец ребёнка: Манохин Петр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Манохин Петр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Манохин Петр Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
09.09.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
09.09.1805