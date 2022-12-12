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Манохина Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

09.09.1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Манохин Иван Петрович

Отец ребёнка: Манохин Петр Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.10.1777

Сын: Манохин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Манохин Петр Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Манохин Фирс Петрович

Отец ребёнка: Манохин Петр Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Манохин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Манохин Петр Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Петр Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
09.09.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
09.09.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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