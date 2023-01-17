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Манохин Фирс Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Манохин Петр Пантелеймонович

Мать: Манохина Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.01.1803

Жена: Манохина Евдокия Арефьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1804

Сын: Манохин Яков Фирсович

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Манохин Михаил Фирсович

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.12.1806

Сын: Манохин Даниил Фирсович

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1809

Сын: Манохин Иларион Фирсович

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Софья Фирсовна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Матрона Фирсовна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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