Манохин Фирс Петрович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
11.01.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1804
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
22.12.1806
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
13.06.1809
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Софья Фирсовна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Матрона Фирсовна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Арефьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно