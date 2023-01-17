Манохин Петр Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохин Петр Пантелеймонович

Манохин Петр Пантелеймонович

avatar

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1748

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Манохин Пантелеймон Иванович

Мать: Манохина Ирина Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1769

Сын: Манохин Иван Петрович

Мать ребёнка: Манохина Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.01.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Матфия Поросенкова жена Варвара Козмина
Рождение ребёнка
19.10.1777

Сын: Манохин Ефим Петрович

Мать ребёнка: Манохина Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Манохин Фирс Петрович

Мать ребёнка: Манохина Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Манохин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Манохина Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Ирина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1817
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close