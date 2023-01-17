Манохин Петр Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Манохина Ирина Васильевна
Крещение
20.01.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Матфия Поросенкова жена Варвара Козмина
Рождение ребёнка
19.10.1777
Мать ребёнка: Манохина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Манохина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Манохина Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817