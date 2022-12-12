Манохин Пантелеймон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Маношин Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анастасия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Манохин Василий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Манохин Петр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Манохин Кирилл Пантелеймонович
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Манохин Никита Пантелеймонович
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Манохин Яков Пантелеймонович
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Манохин Яков Пантелеймонович
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Манохин Матвей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Манохина Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804