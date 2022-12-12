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(Манохина) Васса Пантелеймоновна

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Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Манохин Пантелеймон Иванович

Мать: Манохина Ирина Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Крещение
15.07.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1777

Сын: Михаил Феофилактович

Отец ребёнка: Феофилакт Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феофилакт Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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