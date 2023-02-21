Феофилакт Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофилакт Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1777

Сын: Михаил Феофилактович

Мать ребёнка: Васса Пантелеймоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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