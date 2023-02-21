Манохина Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анастасия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Манохин Василий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Манохин Петр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Манохин Кирилл Пантелеймонович

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Манохин Никита Пантелеймонович

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Манохин Яков Пантелеймонович

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Манохин Яков Пантелеймонович

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Манохин Матвей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Пантелеймон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1804
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