Манохина Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анастасия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Манохин Василий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Манохин Петр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Манохин Кирилл Пантелеймонович
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Манохин Никита Пантелеймонович
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Манохин Яков Пантелеймонович
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Манохин Яков Пантелеймонович
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Манохин Матвей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Манохин Пантелеймон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804