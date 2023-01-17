Манохин Василий Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти30.11.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1763
Сын: Манохин Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1777
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
30.11.1809
Смерть
30.11.1809