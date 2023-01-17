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Манохин Василий Пантелеймонович

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Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1743

Дата смерти

30.11.1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Манохин Пантелеймон Иванович

Мать: Манохина Ирина Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Манохин Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.07.1777

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Манохин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
30.11.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
30.11.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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