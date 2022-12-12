Манохина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Манохин Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Манохин Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.07.1777
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Манохин Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно