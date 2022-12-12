Манохина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Манохин Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.07.1777

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Манохин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Василий Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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