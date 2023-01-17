Манохин Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Крещение
19.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна
Рождение ребёнка
18.03.1805
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1806
Дочь: Ефимия Егоровна
Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна
Рождение ребёнка
03.09.1807
Дочь: Наталия Егоровна
Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна
Крещение
15.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1810
Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна
Работа или профессия
Неизвестно
Заводской служитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839