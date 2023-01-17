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Манохин Егор Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Манохин Василий Пантелеймонович

Мать: Манохина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1802

Жена: Манохина Степанида Власовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1805

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1806

Дочь: Ефимия Егоровна

Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.09.1807

Дочь: Наталия Егоровна

Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1810

Сын: Манохин Федор Егорович

Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Манохин Василий Егорович

Мать ребёнка: Манохина Степанида Власовна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Заводской служитель
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1839
Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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