Манохин Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения28.05.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1810
Крещение
02.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Ашапского завода служитель Федор Гущин
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Манохин Александр Федорович
Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно