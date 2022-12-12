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Манохин Федор Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.05.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1810

Отец: Манохин Егор Васильевич

Мать: Манохина Степанида Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Ашапского завода служитель Федор Гущин
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Манохин Александр Федорович

Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Манохин Степан Федорович

Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Манохин Иван Федорович

Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Манохин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Манохин Федор Федорович

Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Манохина Пелагея Ивановна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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