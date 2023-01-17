Манохина (Волкова) Степанида Власовна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти13.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Волков Влас Ильич
Крещение
07.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич
Крещение
25.08.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1805
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1806
Дочь: Ефимия Егоровна
Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1807
Дочь: Наталия Егоровна
Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1810
Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.1848
Причина смерти: Рвотою и поносом
Похороны
15.07.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя