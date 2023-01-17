Манохина (Волкова) Степанида Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Волкова) Степанида Власовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

13.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Волков Влас Ильич

Мать: Волкова Параскева Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1802

Муж: Манохин Егор Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.08.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1805

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1806

Дочь: Ефимия Егоровна

Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.09.1807

Дочь: Наталия Егоровна

Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1810

Сын: Манохин Федор Егорович

Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Манохин Василий Егорович

Отец ребёнка: Манохин Егор Васильевич

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
13.07.1848
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Рвотою и поносом
Похороны
15.07.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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