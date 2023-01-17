Волкова Параскева Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кондюрина Феодосия Власовна
Отец ребёнка: Волков Влас Ильич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Чернеева Агафия Власовна
Отец ребёнка: Волков Влас Ильич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Манохина Степанида Власовна
Отец ребёнка: Волков Влас Ильич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Волков Влас Ильич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Екатерина Власовна
Отец ребёнка: Волков Влас Ильич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Колотова Анна Власовна
Отец ребёнка: Волков Влас Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Влас Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно