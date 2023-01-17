Волкова Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Параскева Емельяновна

Волкова Параскева Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кондюрина Феодосия Власовна

Отец ребёнка: Волков Влас Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Чернеева Агафия Власовна

Отец ребёнка: Волков Влас Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Манохина Степанида Власовна

Отец ребёнка: Волков Влас Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Волков Еремей Власович

Отец ребёнка: Волков Влас Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Екатерина Власовна

Отец ребёнка: Волков Влас Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Колотова Анна Власовна

Отец ребёнка: Волков Влас Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Влас Ильич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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