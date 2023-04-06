Кондюрина (Волкова) Феодосия Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Волкова) Феодосия Власовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1775

Дата смерти

18.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Волков Влас Ильич

Мать: Волкова Параскева Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1800

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кондюрин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1804

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1807

Дочь: Феофила Васильевна

Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.09.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кондюрин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кондюрин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Василий Наумович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.03.1854
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
21.03.1854
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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