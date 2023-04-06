Кондюрина (Волкова) Феодосия Власовна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти18.03.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Волков Влас Ильич
Крещение
25.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1800
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович
Крещение
12.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович
Рождение ребёнка
11.11.1804
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович
Рождение ребёнка
03.01.1807
Дочь: Феофила Васильевна
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович
Крещение
07.09.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кондюрин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1854
Причина смерти: От чахотки
Похороны
21.03.1854
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя