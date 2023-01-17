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Кондюрин Алексей Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кондюрин Василий Наумович

Мать: Кондюрина Феодосия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кондюрин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кондюрин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.10.1847

Сын: Кондюрин Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.08.1849

Сын: Кондюрин Феогний Алексеевич

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Ирина Андриановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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