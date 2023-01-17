Кондюрин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кондюрин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна
Рождение ребёнка
29.10.1847
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна
Рождение ребёнка
27.08.1849
Сын: Кондюрин Феогний Алексеевич
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно