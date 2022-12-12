Кондюрина Ирина Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Ирина Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кондюрин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кондюрин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.10.1847

Сын: Кондюрин Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.08.1849

Сын: Кондюрин Феогний Алексеевич

Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Алексей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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