Кондюрина Ирина Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кондюрин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1847
Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1849
Сын: Кондюрин Феогний Алексеевич
Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Кондюрин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно