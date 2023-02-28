Кондюрин Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1847
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1847
Крещение
31.10.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Христорождественской церкви иерей Григорий Петров Конюхов
Бракосочетание
1876
Крещение
01.05.1879
Вознесенская церковь села Галановского, Галаново, село, Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Вятскаго Кафедральнаго собора Диаконская жена Евдокия Ильина Сергиева
Смерть
До 1898