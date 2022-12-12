Кондюрина (Ясаревская) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Ясаревская) Елена Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

06.04.1908

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.
1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ясаревский Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.1863

Муж: Кондюрин Гавриил Степанович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Иванов Кондюрин | города Сарапула мещанин Иван Никифоров Бакин | Г. Уржума мещанин Константин Павлов Новолакин | Елабужский купеческий сын Федор Степанов Антропов
Бракосочетание
1876

Муж: Кондюрин Яков Алексеевич

Крещение
07.04.1898
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.07.1898
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводской управитель Василий Иаковлев Серебряков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.04.1908
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От паралича сердца
Похороны
09.04.1908
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Захоронена в церковном склепе
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