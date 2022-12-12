Кондюрина (Ясаревская) Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти06.04.1908
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Ясаревский Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Иванов Кондюрин | города Сарапула мещанин Иван Никифоров Бакин | Г. Уржума мещанин Константин Павлов Новолакин | Елабужский купеческий сын Федор Степанов Антропов
Бракосочетание
1876
Крещение
07.04.1898
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.07.1898
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводской управитель Василий Иаковлев Серебряков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1908
Причина смерти: От паралича сердца
Похороны
09.04.1908
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Захоронена в церковном склепе