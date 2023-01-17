Кондюрин Василий Наумович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
08.06.1800
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
11.11.1804
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
03.01.1807
Дочь: Феофила Васильевна
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кондюрин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827