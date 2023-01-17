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Кондюрин Василий Наумович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кондюрин Наум Михайлович

Мать: Кондюрина Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.06.1800

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кондюрин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1804

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1807

Дочь: Феофила Васильевна

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кондюрин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кондюрин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Феодосия Власовна

Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1827
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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