Кондюрина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кондюрин Василий Наумович
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович
Крещение
06.01.1778
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Яков Андреев Матюнин (Камбарка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евпраксия Наумовна
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1785