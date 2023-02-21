Кондюрина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1785

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кондюрин Василий Наумович

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.01.1778
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Яков Андреев Матюнин (Камбарка)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евпраксия Наумовна

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Наум Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1785
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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