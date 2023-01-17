(Кондюрина) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1804
Дата смерти26.09.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1804
Крещение
18.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
26.09.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
26.09.1805