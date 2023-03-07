Кондюрин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрин Иван Васильевич

Кондюрин Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кондюрин Василий Наумович

Мать: Кондюрина Феодосия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1825

Жена: не указана

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иосиф Христофоров
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кондюрин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кондюрин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кондюрин Павел Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кондюрин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кондюрин Константин Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кондюрин Илья Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кондюрин Александр Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1862

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Петр Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close