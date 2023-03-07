Кондюрин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
11.02.1825
Жена: не указана
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иосиф Христофоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кондюрин Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кондюрин Василий Иванович
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кондюрин Константин Иванович
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кондюрин Александр Иванович
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
13.12.1862
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондюрина Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно