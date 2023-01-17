Кондюрин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Кондюрин Иван Васильевич
Мать: Кондюрина Анна Яковлевна
Бракосочетание
09.02.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Служитель заводской конторы Меркурий Григориев Фролов
Рождение ребёнка
27.10.1862
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мичкова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
12.07.1870
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
17.01.1880
Сын: Кондюрин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Лукинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно