Кондюрин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрин Василий Иванович

Кондюрин Василий Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Кондюрин Иван Васильевич

Мать: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1862

Жена: Кондюрина Евдокия Лукинична

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Служитель заводской конторы Меркурий Григориев Фролов
Рождение ребёнка
27.10.1862

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мичкова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.07.1870

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1880

Сын: Кондюрин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close