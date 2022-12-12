(Кондюрина) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1862
Крещение
30.10.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: Григорий Степанов Кирпищиков и г. Бирска купца Дмитрия Тимофеева Савастьянова жена Марья Александрова
Крещение
20.01.1880
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Денис Николаев Лебедев и родившему дочь Елисавета
Смерть
Неизвестно