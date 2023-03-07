Кондюрина (Потеряева) Евдокия Лукинична
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Потеряев Лука Петрович
Бракосочетание
09.02.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Служитель заводской конторы Меркурий Григориев Фролов
Рождение ребёнка
27.10.1862
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мичкова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1870
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1880
Сын: Кондюрин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кондюрин Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно