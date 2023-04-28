Потеряева (Савастьянова) Агафия Мироновна
Место рождения
Дата рождения17.02.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1806
Не крещена
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Шуравин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Шуравин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шуравин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шуравин Дмитрий Ефимович
Бракосочетание
11.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кондюрина Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1844
Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мошкова Анна Лукинична
Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно