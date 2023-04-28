Потеряева (Савастьянова) Агафия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Савастьянова) Агафия Мироновна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.02.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1806

Отец: Савастьянов Мирон Иванович

Мать: Савастьянова Евдокия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещена
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шуравин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шуравин Дмитрий Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Шуравин Дмитрий Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шуравин Дмитрий Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шуравин Дмитрий Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.06.1837

Муж: Потеряев Лука Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Сын: Потеряев Андрей Лукич

Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кондюрина Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1844

Сын: Потеряев Василий Лукич

Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мошкова Анна Лукинична

Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуравин Дмитрий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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