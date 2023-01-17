Савастьянова Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Ларина Параскева Мироновна
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Дочь: Землянникова Матрона Мироновна
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Дочь: Соцкова Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Дочь: Козминых Пелагия Мироновна
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Сын: Савастьянов Тимофей Миронович
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Сын: Савастьянов Никита Миронович
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Дочь: Степанида Мироновна
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Сын: Савастьянов Трофим Миронович
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Дочь: Потеряева Агафия Мироновна
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Дочь: Агриппина Мироновна
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович
Сын: Савастьянов Василий Миронович
Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович