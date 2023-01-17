Савастьянова Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавастьянова Евдокия Емельяновна

Савастьянова Евдокия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ларина Параскева Мироновна

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Землянникова Матрона Мироновна

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Соцкова Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Козминых Пелагия Мироновна

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1799

Сын: Савастьянов Тимофей Миронович

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Савастьянов Никита Миронович

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Степанида Мироновна

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1804

Сын: Савастьянов Трофим Миронович

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1806

Дочь: Потеряева Агафия Мироновна

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещена
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Агриппина Мироновна

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Савастьянов Василий Миронович

Отец ребёнка: Савастьянов Мирон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савастьянов Мирон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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