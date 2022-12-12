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Савастьянов Тимофей Миронович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.02.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1799

Отец: Савастьянов Мирон Иванович

Мать: Савастьянова Евдокия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1817

Жена: Савастьянова Ирина Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1826

Сын: Савастьянов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Савастьянова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Савастьянова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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