Савастьянов Тимофей Миронович
Место рождения
Дата рождения24.02.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1799
Крещение
25.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1826
Сын: Савастьянов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Савастьянова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Савастьянова Ирина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно