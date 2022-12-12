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Савастьянов Василий Миронович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Савастьянов Мирон Иванович

Мать: Савастьянова Евдокия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Савастьянов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1836

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Савастьянов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.03.1843

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.06.1844

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1849

Сын: Савастьянов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ираида Васильевна

Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савастьянова Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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