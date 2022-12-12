Савастьянов Василий Миронович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1834
Сын: Савастьянов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1836
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Савастьянов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1843
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1844
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1849
Сын: Савастьянов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ираида Васильевна
Мать ребёнка: Савастьянова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно