Савастьянова Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова Феодосия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Савастьянов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Савастьянов Василий Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1836

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Савастьянов Василий Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Савастьянов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Савастьянов Василий Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.03.1843

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Савастьянов Василий Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.06.1844

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Савастьянов Василий Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Савастьянов Василий Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1849

Сын: Савастьянов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Савастьянов Василий Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Савастьянов Василий Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савастьянов Василий Миронович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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