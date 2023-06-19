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Савастьянов Иван Васильевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Савастьянов Василий Миронович

Мать: Савастьянова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Сын: Савастьянов Петр Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Анна Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савастьянова Анна Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно