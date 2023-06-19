Савастьянов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Крещение
08.03.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857
Сын: Савастьянов Петр Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Анна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно