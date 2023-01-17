Савастьянов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1849
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1849
Крещение
05.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник единоверческий священник Алексий Евдокимов Бердников
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850