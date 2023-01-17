Ларина (Савастьянова) Параскева Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Савастьянова) Параскева Мироновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Савастьянов Мирон Иванович

Мать: Савастьянова Евдокия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1820

Муж: Ларин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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