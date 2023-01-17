Ларина (Савастьянова) Параскева Мироновна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
?.01.1820
Муж: Ларин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно