Соцкова (Савастьянова) Анастасия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоцкова (Савастьянова) Анастасия Мироновна

Соцкова (Савастьянова) Анастасия Мироновна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Савастьянов Мирон Иванович

Мать: Савастьянова Евдокия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1815

Муж: Соцков Никита Архипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
По оишибке в МК записан отец Никиты - Архип | Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1816

Сын: Соцков Федор Никитич

Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Парыгина Параскева Никитична

Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Щербакова Устина Никитична

Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Никитична

Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close