Соцкова (Савастьянова) Анастасия Мироновна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
?.01.1815
По оишибке в МК записан отец Никиты - Архип | Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1816
Сын: Соцков Федор Никитич
Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Парыгина Параскева Никитична
Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Щербакова Устина Никитична
Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Никитична
Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Соцков Никита Архипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822