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Соцков Никита Архипович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Соцков Архип Васильевич

Мать: Соцкова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1815

Жена: Соцкова Анастасия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
По оишибке в МК записан отец Никиты - Архип | Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1816

Сын: Соцков Федор Никитич

Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Парыгина Параскева Никитична

Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Щербакова Устина Никитична

Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Никитична

Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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