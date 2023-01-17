Соцков Никита Архипович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
?.01.1815
По оишибке в МК записан отец Никиты - Архип | Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1816
Сын: Соцков Федор Никитич
Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Парыгина Параскева Никитична
Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Щербакова Устина Никитична
Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Никитична
Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Соцкова Анастасия Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно