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Соцков Федор Никитич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Соцков Никита Архипович

Мать: Соцкова Анастасия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1836

Жена: Соцкова Ульяна Кондратьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1843

Сын: Соцков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бабикова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1852

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Соцков Никита Федорович

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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