Соцков Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
12.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна
Рождение ребёнка
19.07.1843
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бабикова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна
Рождение ребёнка
24.04.1852
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно