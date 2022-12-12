Соцкова (Волкова) Ульяна Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
12.02.1836
Муж: Соцков Федор Никитич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич
Рождение ребёнка
19.07.1843
Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бабикова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич
Рождение ребёнка
24.04.1852
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно