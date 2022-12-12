Соцкова (Волкова) Ульяна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова (Волкова) Ульяна Кондратьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Волков Кондратий Ефимович

Мать: Волкова Варвара Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1836

Муж: Соцков Федор Никитич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1843

Сын: Соцков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бабикова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1852

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Соцков Никита Федорович

Отец ребёнка: Соцков Федор Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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