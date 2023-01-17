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Соцков Михаил Федорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.07.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1843

Отец: Соцков Федор Никитич

Мать: Соцкова Ульяна Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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