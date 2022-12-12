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Волков Кондратий Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

?.12.1819

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Волков Ефим Степанович

Мать: Волкова Ефимия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1806

Жена: Волкова Варвара Григорьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Волков Трофим Кондратьевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1814

Дочь: Ирина Кондратьевна

Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Соцкова Ульяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1819

Сын: Волков Федор Кондратьевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.12.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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