Волков Кондратий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти?.12.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Волков Ефим Степанович
Бракосочетание
09.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Волков Трофим Кондратьевич
Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
12.04.1814
Дочь: Ирина Кондратьевна
Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Соцкова Ульяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
?.10.1819
Сын: Волков Федор Кондратьевич
Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1819