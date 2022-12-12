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Волков Ефим Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Волков Степан Михайлович

Мать: Волкова Параскева Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Волков Кондратий Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Старкова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1800

Сын: Волков Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Турыгина Устина Ефимовна

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1805

Сын: Волков Лаврентий Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Волков Артемий Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ефимия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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