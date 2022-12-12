Волков Ефим Степанович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1786
Сын: Волков Кондратий Ефимович
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Старкова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1800
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Турыгина Устина Ефимовна
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1805
Сын: Волков Лаврентий Ефимович
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно