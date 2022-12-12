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Волков Степан Михайлович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Волков Михаил Яковлевич

Мать: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Волков Никита Степанович

Мать ребёнка: Волкова 1-я Волкова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Пелагия Степановна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Волков Егор Степанович

Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Волков Александр Степанович

Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Волков Ефим Степанович

Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Сын: Волков Сидор Степанович

Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1766

Сын: Волков Трофим Степанович

Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова 1-я Волкова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Параскева Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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