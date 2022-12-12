Волков Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Волков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Волкова 1-я Волкова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Пелагия Степановна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1759
Сын: Волков Александр Степанович
Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Волкова Параскева Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова 1-я Волкова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно